Kuruluş Osman’ın devamı olan Kuruluş Orhan dizisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte gözler Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihine çevrildi. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin başrol karakteri Orhan Bey, Mert Yazıcıoğlu’nun oyunculuğuyla hayat buluyor. Peki, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Orhan yeni dönem oyuncuları kimler?