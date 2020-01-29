Kuruluş Osman son bölümü izlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 8.bölümünde Osman ve Alpleri Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtuluyor. Öte yandan Şeyh Edebalı'nın Osman ile ilgili kararı şaşkına çeviriyor.

KURULUŞ OSMAN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?