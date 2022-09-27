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Kurum: Biz sosyal konut açıklayınca fiyatlar geri geldi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından konut fiyatlarının gerilemeye başladığını söyledi. Kurum, orta gelir grubu için yeni bir konut kampanyası hazırlandığını aktardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de faiz konusunda çalışma yaptıklarını ifade etti

Kurum: Biz sosyal konut açıklayınca fiyatlar geri geldi
HABERTURK.COM

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle konut fiyatlarındaki yükselişin durduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak'' dedi.

''ORTA GELİR GRUBU İÇİN YENİ KAMPANYA''

Kurum, orta gelir grubu için yeni bir konut kampanyası hazırlandığını aktardı. Kurum "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" dedi. Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Kampanyayı genişleteceğiz" ifadesini kullandı.

''FAİZ KONUSUNDA DA ÇALIŞMA VAR''

Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de faiz konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

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