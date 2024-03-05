Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen onu benim külahıma anlat

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Memur-Sen İstanbul Teşkilatı Buluşması'na katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu metro söylemleri üzerinden eleştiren Kurum, "Sancaktepe'de metro açıyormuş. Sen kimi kandırıyorsun ya? Öyle geçeceksin bütün durakları atlayacaksın sonra 'ee ben metro açıyorum'. Sen onu gel benim külahıma anlat. Sancaktepe'de açılmış metro şantiyesine, o metro tüneline hafriyat döken sen değil misin?" dedi.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİ 31 MART AKŞAMI GÖREVE GERİ ÇAĞIRACAĞIZ"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da Memur-Sen İstanbul Teşkilatı Buluşması'na katıldı. Toplantıya AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. Kurum, “Düşünebiliyor musunuz? Seçimden önce biz kimseyi işten çıkarmayacağız dediler, vaatler verdiler. Biz işçinin, emekçinin, alın terinin yanındayız dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra ne oldu?"

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"Benim Büyükşehir Belediyesi'nde, ilçe belediyesinde çalışan kardeşlerim, bir gün gittiklerinde o bankamatik kartlarının çalışmadığını gördüler. Bir gün gittiklerinde sebepsiz yere işten atıldıklarını gördüler. Orada o ekmeği, emeği elinden alınan kardeşlerim kırıldılar, üzüldüler. Sen bir insanın ekmeğiyle niye oynuyorsun? O çocukları için, ailesi için, bu ülke için fedakarca, çalıştı çabaladı. Sen haksız yere o insanları işinden ettin, ekmeğinden ettin. Haksızca görevden atılan tüm kardeşlerimizi 31 Mart akşamı göreve geri çağıracağız, geri alacağız" dedi.