Küskün baba-oğul Kral Charles ile Prens Harry 19 ay sonra görüştü

Kraliyet ailesinde, Prens Harry ile ağabeyi Prens William ve babası Kral Charles arasında gerginlik sürerken, barışmalarına dair yeni bir ışık göründü.

Prens Harry ile babası Kral Charles, bir buçuk yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bir araya geldi. Baba - oğlun en son 19 ay önce bir araya geldikleri biliniyor.

40 yaşındaki Sussex Dükü Harry'nin, Kral Charles'ın Londra'daki evi Clarence House'a dün saat 17.20'de vardığı ve 55 dakika sonra evden ayrıldığı belirtildi.

Prens Harry'nin, en son Şubat 2024'te Kral Charles'a kanser teşhisi açıklandığında yaptığı seyahatte babasını gördüğü düşünülüyor.

Prens Harry, geçmişte ailesi hakkında oldukça açık davranmış ve aralarında Prenses Catherine (Kate Middleton) ve Prens William'ın da bulunduğu kişiler hakkında birçok özel bilgi paylaşmıştı. 'Yedek' (Spare) adında bomba etkisi yaratan anı kitabı yazan Harry, ağabeyinin Londra'daki evinde kendisini yakasından tutup kolyesini kopardığını ve onu yere itip düşürdüğünü iddia etmişti.

İddiaya göre tartışma, William'ın Meghan Markle hakkında yaptığı yorumlar üzerine başlamıştı. Harry, ağabeyinin Meghan Markle'ı "zor", "kaba" ve "yıpratıcı" olarak tanımladığını yazmıştı.