Kütahya'da "Dede-Torun" etkinliği

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı" kapsamında pedagoglar ile okul öncesi öğretmenlerinin katkılarıyla "Dede-Torun" etkinliği düzenledi.

Çocuk psikodraması temelli aktivitelerle dede ve torunları bir araya getiren etkinlik, eğlence ve farkındalığı harmanlayarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.