Kütahya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kütahya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kütahya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kütahya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kütahya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kütahya Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kütahya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.11 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.4 oldu. Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 231.756 oyla yüzde 66.56 - Kemal Kılıçdaroğlu: 91.136 oyla yüzde 26.17 - Sinan Oğan: 22.861 oyla yüzde 6.57 - Muharrem İnce: 2.436 oyla yüzde 0.70 aldı. Kütahya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kütahya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.27 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:30 itibarıyla yüzde 86.9 oranında açıldı. 2023 Kütahya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 221.591 oyla yüzde 68.6 - Millet İttifakı: 86.393 oyla yüzde 26.75 - Ata İttifakı: 6.138 oyla yüzde 1.91 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.705 oyla yüzde 0.53 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 403 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 22:30 itibarıyla 2023 Kütahya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

