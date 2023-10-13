Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Parka giren ayı tel örgüleri devirdi, ekipler sabaha kadar aradı

        KÜTAHYA'nınDomaniç ilçesindeki oyun parkına girip, tel örgüleri deviren bozayı, paniğe yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ilçe merkezine gittiği görülen ayı tüm aramalara rağmen bulunamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parka giren ayı tel örgüleri devirdi, ekipler sabaha kadar aradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'nınDomaniç ilçesindeki oyun parkına girip, tel örgüleri deviren bozayı, paniğe yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ilçe merkezine gittiği görülen ayı tüm aramalara rağmen bulunamadı.

        Hasantepe Mahallesi'ndeki oyun parkında, dün saat 22.30 sıralarında bir bozayı görenler, panikle kaçtı. Durum, polise bildirildi. İhbar sonrası gelen ekipler, parkta arama yaptı ancak ayıyı bulunamadı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden ilçe merkezine doğru gittiği görülen ayıyı bulmak için sabaha kadar arama yaptı. Ancak yine de sonuç alınamadı. Ayının parkta tel örgüleri devirerek, çevrede dolaştığı anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        'TEL ÖRGÜLERİ SÖKMEYE ÇALIŞIYORDU'

        Parkta oturan gençlerden Samet Koyun, "Parkta oturuyorduk, birden bir gürültü koptu. Bir ayı parktaki tel örgüleri sökmeye çalışıyordu. Ayının üzerimize geldiğini görünce motorlarımıza binip, kaçtık" dedi. Domaniç Ülkü Ocakları Başkanı Salih Turan da "Gençler, yanıma gelip, 'Belediye başkanımızın evinin önündeki parka ayı saldırdı' deyince hemen başkanımızı arayıp, uyardım. Sonra da olay yerine gittim, ayı kaçmıştı" diye konuştu.

        'MUHTEMELEN TEKRAR ORMANA DÖNDÜ'

        Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ise "Tam karşımızdaki parkta oturan gençler, ayının geldiğini fark etmişler. Aynı saatlerde biz de evimizde misafirlerimizi uğurluyorduk ama şükür denk gelmemişiz. Haberi alınca hemen güvenlik kameraları kayıtlarını inceledik. Ayının telleri devirdiğini ve parkın çevresini yıktığını gördük. Güvenlik kameralarından ayının şehir merkezine doğru koştuğunu izleyince, hemen polisimize haber verdik. Polis ekipleri ise gece boyunca devriye attı ama ayıyı bulamadı. Muhtemelen tekrar ormanlık alana döndü" dedi. Ertürk, birkaç gün önce de köylerden benzer haberler geldiğini, özellikle gece saatlerinde ıssız yerlerde kimsenin bulunmamasını gerektiği konusunda uyardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da çocuk parkına giren ayı görüntülendi
        Kütahya'da çocuk parkına giren ayı görüntülendi
        Kütahya'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
        Kütahya'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası
        GÜNCELLEME - Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedi...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedi...
        Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesiyle ilgi...
        Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesiyle ilgi...
        20 kilometrelik takiple durdurulan otomobilden 17 kilo uyuşturucu çıktı
        20 kilometrelik takiple durdurulan otomobilden 17 kilo uyuşturucu çıktı