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        Sağlık çalışanlarına saldıran baba ve oğlu serbest

        KÜTAHYA'da,önünü kestikleri ambulanstaki 3 sağlık çalışanını darbettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet K. polisteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen oğlu Hüseyin Mert K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:30
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        Sağlık çalışanlarına saldıran baba ve oğlu serbest
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        KÜTAHYA'da,önünü kestikleri ambulanstaki 3 sağlık çalışanını darbettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet K. polisteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen oğlu Hüseyin Mert K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 3 kişilik ambulans ekibi, dün akşam Maltepe Mahallesi Ahmet Yakupoğlu Caddesi'nde alkollü birinin merdivenlerden düştüğü ihbarını aldı. Caddeye giden sağlık personeli yolda Mehmet K.'ye hasta yakını olup olmadığını ve ihbar edilen adresi bilip bilmediğini sordu. Mehmet K.'nin gösterdiği eve giden sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine komuta merkeziyle yeniden iletişime geçti. Merkezin, düşen kişinin bir alt sokakta oturduğunu bildirmesiyle araca binen sağlık personelinin önünü kesen Mehmet K., sağlıkçılara hakaret etti. Ardından oğlu Hüseyin Mert K. ile birlikte, demir sopalarla 3 sağlıkçıya saldırıp darbetti. Sağlık ekiplerinin telsiz anonsuyla 'Beyaz kod' vermesi üzerine, olay yerinden kaçan şüpheliler, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yaralanan sağlık çalışanları M.A., A.K. ve G.Y., olay yerine gönderilen başka ambulansla kaldırıldıkları Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan sağlıkçılar taburcu edilirken, Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Mehmet K. serbest bırakıldı. Oğlu Hüseyin Mert K. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Hüseyin Mert K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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