Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya´da öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi; 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        KÜTAHYA Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 28 üniversite öğrencisine yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öğrencilerden 6´sı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya´da öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi; 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 28 üniversite öğrencisine yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öğrencilerden 6´sı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Andız Mahallesi´ndeki Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci yedikleri tavuktan zehirlendi. Baş dönmesi, mide buluntısı ve ishal şikayetlerinin artması üzerine durum önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, 28 öğrenciye yurt içinde müdahalede bulundu. Öğrencilerden 6´sı ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yurtta yemeklerden örnek alınırken, inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Riva'da 3 saat
        Riva'da 3 saat
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""

        Benzer Haberler

        Kütahya'da "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" başladı
        Kütahya'da "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" başladı
        Pavyon çalışanlarına 'kaçak silah ticareti' operasyonu; 16 gözaltı
        Pavyon çalışanlarına 'kaçak silah ticareti' operasyonu; 16 gözaltı
        Kütahya merkezli kaçak silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Kütahya merkezli kaçak silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Lise öğrencisi, staj gördüğü atölyede öldü
        Lise öğrencisi, staj gördüğü atölyede öldü
        GÜNCELLEME - Kütahya'da mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan...
        Kütahya'da mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan öğrenci öldü
        Kütahya'da mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan öğrenci öldü