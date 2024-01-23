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        GÜNCELLEME - Kütahya'da mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan öğrenci öldü

        Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:05
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan öğrenci öldü
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        Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

        Yeni Sanayi Sitesi 32. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde staj yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastaneden alınarak Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirilen Yavuz'un cenazesi, kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yavuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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