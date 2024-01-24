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        Kütahya merkezli kaçak silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Kütahya ve Eskişehir'de kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:58
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        Kütahya merkezli kaçak silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Kütahya ve Eskişehir'de kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık iki ay süren çalışma sonucu kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezi, Tavşanlı ve Aslanapa ilçeleri ile Eskişehir'de 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 50 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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