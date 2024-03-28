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        3 aylık hamile Esra'yı öldüren eşi tutuklandı

        KÜTAHYA'da, 3 aylık hamile eşi Esra Uşak'ı (26) gittikleri akraba ziyaretinde bıçakla öldüren Enes Uşak (29) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:15
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        3 aylık hamile Esra'yı öldüren eşi tutuklandı
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        KÜTAHYA'da, 3 aylık hamile eşi Esra Uşak’ı (26) gittikleri akraba ziyaretinde bıçakla öldüren Enes Uşak (29) tutuklandı. Uşak ifadesinde madde etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü.

        Ziraat Mahallesi’nde oturan Enes ve Esra Uşak çifti, dün akşamüstü Nazar Sokak'taki bir akrabalarının evine gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes Uşak, eşi Esra Uşak’ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 3 aylık hamile Esra Uşak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Enes Uşak, ifadesinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Enes Uşak, tutuklanarak cezaevine konuldu. Enes Uşak’ın ifadesinde, “Eşimle sebebini hatırlayamadığım bir konuda tartışmaya başladık. Ancak ben madde etkisi altında olduğum için neden kendisiyle tartıştığımı hatırlamıyorum. Bir arbede yaşandı, bu esnada eşime yumruk ya da tokat atmadım. Tartışma esnasında amcam ve kuzenim beni sakinleştirmeye çalıştı, birden tezgahın üzerinde bulunan bıçağı aldım ve eşim ile itişme esnasında bıçak elimdeydi. Ben baktığımda eşim sol göğüs kısmını tutuyordu. Ben eşimi bıçaklamak ya da yaralamak istemedim. Ancak madde etkisinde olduğumdan bu şekilde bir olay meydana geldi” dediği öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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