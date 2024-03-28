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        Bakan Özhaseki: Sağlam ve güvenli evlerin tek yolu kentsel dönüşüm (2)

        KÜTAHYA'DAAK PARTİLİLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak'taki programının ardından Kütahya'da AK Parti önceki dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 21:56 Güncelleme: 28.03.2024 - 22:00
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        Bakan Özhaseki: Sağlam ve güvenli evlerin tek yolu kentsel dönüşüm (2)
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        KÜTAHYA'DAAK PARTİLİLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak'taki programının ardından Kütahya'da AK Parti önceki dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Anadolu coğrafyasının en büyük sorunlarından birinin depremsellik olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "Son 6 Şubat'ta bile tam 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon insan zarar gördü. 680 bin konutumuz yıkıldı. 170 bin kadar da iş yerimiz yerle bir oldu. 850 bin bağımsız birim. Dile kolay. Zarar 104 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Manevi zarar, onu ölçecek bir alet daha çıkmadı. Evleri teslim ediyoruz, hangi eve gitsek oturup çay içtiğimizde, o geceye geliyor konu. Evin sahibi biraz sonra olayları anlatmaya başlıyor hem o ağlıyor hem de biz ağlamaya başlıyoruz. Şu anda 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor. Köylerde çelik karkastan evler yapıyoruz. Aslında yıkılan evler belki taştandı, basit evlerdi, aralarında harç bile yoktu bazılarının. Olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, ‘Madem o evler yıkıldı, hepsini en iyisiyle yapacağız’ dedi. Ve şimdi çelik karkastan evler yapıyoruz. Şehirlerin merkezlerini yapıyoruz bir taraftan. Bir taraftan altyapılarıyla ilgili büyük bir bütçe temin ettik. Altyapılarına başladık, gece- gündüz çalışıyoruz. 76 bin evimizi teslim ettik. Her ay bundan sonra da 10- 15 bin evi vermeye devam edeceğiz" dedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediyelerin reklama ayırdıkları bütçeleri eleştiren Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

        "Son dönemde hiç anlayamadığımız başka bir şey çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başını çekiyor. Sonra onun kuyrukları Anadolu'da devam ediyorlar. Algı belediyeciliği diyorlar. Ne oluyor algı belediyeciliği olunca? Yapmadığını yapmış gibi sunma. Olmadığı halde olmuş gibi. Beyefendi tatilde çalışıyormuş gibi yan gelip yatıyor veya İngiliz büyükelçisiyle bir yerde, restoranda yemek yiyor ama iş başındaymış gibi gösteriyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bunu da belediye bütçesinden yapıyorlar. Şimdi bütün bilim adamlar diyor ki, İstanbul'da deprem gelmek üzere. Evet hepimiz takip ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen seneki ayırmış olduğu pay, 485 milyon lira. Ama algı operasyonları için Beyefendiyi övmek için, Beyefendi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı veya da cumhurbaşkanı yapabilmek için tuttukları trol ordusuna verdikleri, ayırdıkları para 900 milyon lira. Bu para cebinizden çıkıyorsa bir şey demem, hoş karşılamam, bir şey demem. Eğer belediye bütçesiyse benim bir kuruşluk da hakkım varsa, haram olsun arkadaşlar. Doğru değil arkadaşlar. Bu dönemde böyle bir belediyecilik gördük. Hükümetin yaptığının üstüne yatmak, onun yaptıklarını kendi yapmış gibi anlatmak. Ya ayıptır günahtır."

        AK Parti'nin Kütahya adaylarına destek isteyen Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümü yakından takip ettiğini ve gerekli katkıyı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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