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        Kütahya'da 3 aylık hamile eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı

        Kütahya'da 3 aylık hamile olan karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:47 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:47
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        Kütahya'da 3 aylık hamile eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı
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        Kütahya'da 3 aylık hamile olan karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Akraba ziyareti için gittikleri evde aralarındaki tartışma sırasında eşi Esra Uşak'ı bıçakla öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Enes Uşak'ın (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

        Enes ve Esra Uşak (26), dün akrabalarının Ziraat Mahallesi Nazar Sokağı'ndaki evine gitmişti. Aralarında çıkan tartışma sırasında 3 aylık hamile Esra Uşak, kocası tarafından bıçakla göğsünden yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirmiş, Enes Uşak gözaltına alınmıştı. Çiftin çok sayıda suç kaydının bulunduğu, iki çocuklarının yetiştirme yurdunda devlet korumasında olduğu ortaya çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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