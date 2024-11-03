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        Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

        KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yusuf Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:55
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        Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
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        KÜTAHYA’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yusuf Ö. (76), ağır yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent üst geçidi yakınında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden B.A. idaresindeki 43 AGC 612 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Ö.’ye çarptı. Ağır yaralanan Yusuf Ö., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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