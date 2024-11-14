Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Domaniç'te tarihi minaresi korunan caminin 3'üncü kez yıkımına başlandı

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Sultan Alaaddin Camii'nin, duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle deprem riskine karşı 3'üncü kez yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:07 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domaniç'te tarihi minaresi korunan caminin 3'üncü kez yıkımına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Sultan Alaaddin Camii’nin, duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle deprem riskine karşı 3'üncü kez yıkımına başlandı. Yeniden inşa edilecek olan caminin minaresi ise yapıldığı 1837 yılından bu yana orijinalliğini koruyor.

        Domaniç ilçesinde 1837 yılında Sultan Alaaddin Vakfı tarafından yapılan, Sultan Alaaddin Camii’nin, zamanla duvarlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle, deprem riskine karşı, 3'üncü kez yeniden yapılmak üzere, yıkım çalışmalarına başlandı. İlk olarak 1926 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen caminin yerine ahşaptan bir cami inşa edildi. Bir süre sonra zamana yenik düşmesi sonucu tekrar yıkılan cami, 1972 yılında ilçedeki köylerin desteği ile tekrar yapılarak günümüze kadar geldi. Zaman içerisinde duvarları çatlayıp, içine su sızmaya başlayan cami için, yapılan yapı denetim testlerinden sonra 2016 yılında yıkım kararı alındı. Karardan 8 yıl sonra başlayan yıkım çalışmalarının 1 hafta içerisinde tamamlanarak, yeni cami inşaatının başlaması planlanıyor.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde yeniden inşa edilecek olan caminin tarihi minaresi ise koruma altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü...
        Yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Kumarla alakalı zorluk yaşayanlar vakit kaybetm...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Kumarla alakalı zorluk yaşayanlar vakit kaybetm...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere...
        Aizanoi'nin "Indiana Jones"u turistlere antik kenti tanıtıyor
        Aizanoi'nin "Indiana Jones"u turistlere antik kenti tanıtıyor
        Su kanalına düşen otomobilin sürücüsünü itfaiyeciler kurtardı
        Su kanalına düşen otomobilin sürücüsünü itfaiyeciler kurtardı