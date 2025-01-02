Kayıp olarak aranıyordu, donmak üzereyken bulundu

KÜTAHYA'da kayıp olarak aranan Hayrettin Adıgüzel (70), 3 gün sonra donmak üzereyken bulundu. Hastaneye kaldırılan Adıgüzel, tedaviye alındı.

Tavşanlı ilçesinde oturan Hayrettin Adıgüzel, 3 gün önce saat 17.00 sıralarında 43 UK 642 plakalı otomobiliyle evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel’i bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İlçede Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma dernekleri üyelerinin de desteğiyle arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, Hayrettin Adıgüzel'in son olarak otomobille görüldüğü belirtilen Yaylacık Ormanı ve Şahmelek mevkisinde arama yaptı. Adıgüzel'in otomobili, ormanda çamura saplanmış olarak bulundu.