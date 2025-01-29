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        Kurusıkı tabancayla kuyumcu soygunu girişimi; 1 tutuklama

        KÜTAHYA'da kurusıkı tabancayla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan kar maskeli 3 şüpheli, paniğe kapılıp altınları alamadan kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:00
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        Kurusıkı tabancayla kuyumcu soygunu girişimi; 1 tutuklama
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        KÜTAHYA’da kurusıkı tabancayla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan kar maskeli 3 şüpheli, paniğe kapılıp altınları alamadan kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, Balıklı Mahallesi Pamuk Pazarı Sokak’ta meydana geldi. Kar maskeli 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek tabanca doğrulttukları işletme sahibinden altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurmasını istedi. Bu sırada paniğe kapılan 3 şüpheli, altınları almadan iş yerinden kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan Asayiş ekipleri, güvenlik kamerası ve araştırmaların ardından şüphelilerin M.F., M.E.A. ve H.Ş. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonun ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Silah, evlerinde yapılan aramalarda saksının içine gizlenmiş olarak bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.F. ve M.E.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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