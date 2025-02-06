Domaniç'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı; yol ağır vasıtalara kapatıldı
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle Ağır vasıta ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.
Domaniç’te hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereye kadar düşerken, aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bursa’nın İnegöl ilçesine giden Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kalırken, ağır vasıta ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.
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