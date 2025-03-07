Kütahya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen hafif ticari araç kent girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ‘Thor’ ile arama yapılırken, bagaj kapağı içine gizlenmiş bölmede 4 paket halinde 4 kilo 355 gram kokain ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler V.B. ve H.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.

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