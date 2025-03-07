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        Kütahya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

        KÜTAHYA'da polisin durdurduğu hafif ticari aracın bagaj kapağına gizlenmiş 4 kilo 355 gram kokain ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:00
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        Kütahya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
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        KÜTAHYA’da polisin durdurduğu hafif ticari aracın bagaj kapağına gizlenmiş 4 kilo 355 gram kokain ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen hafif ticari araç kent girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ‘Thor’ ile arama yapılırken, bagaj kapağı içine gizlenmiş bölmede 4 paket halinde 4 kilo 355 gram kokain ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler V.B. ve H.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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