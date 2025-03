Yakıt deposunun altına gizledikleri silahlarla yakalandılar; 2 tutuklama

KÜTAHYA'da, arama yapılan araçta, yakıt tankının altındaki bölmede 9 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Kontrollerde, yakıt tankının altına yapılan gizli bölmede çok sayıda silah ve silah parçası bulunduğu tespit edildi. Toplam 9 tabanca, 5 şarjör, 2 namlu ve 1 sürgü üst kapağı ele geçirilen araçta gözaltına alınan şüpheliler İ.K., Y.E. ve M.E. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler M.E. ve M.Y. tutuklandı, İ.K. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.