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        Yakıt deposunun altına gizledikleri silahlarla yakalandılar; 2 tutuklama

        KÜTAHYA'da, arama yapılan araçta, yakıt tankının altındaki bölmede 9 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:55 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:00
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        Yakıt deposunun altına gizledikleri silahlarla yakalandılar; 2 tutuklama
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        KÜTAHYA'da, arama yapılan araçta, yakıt tankının altındaki bölmede 9 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Kontrollerde, yakıt tankının altına yapılan gizli bölmede çok sayıda silah ve silah parçası bulunduğu tespit edildi. Toplam 9 tabanca, 5 şarjör, 2 namlu ve 1 sürgü üst kapağı ele geçirilen araçta gözaltına alınan şüpheliler İ.K., Y.E. ve M.E. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler M.E. ve M.Y. tutuklandı, İ.K. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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