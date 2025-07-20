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        Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Zafer B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:57
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        Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde Zafer B. (50) yaşanan tartışma sırasında eşi S.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle Topçu Blokları’nda oturan S.B. ile kocası Zafer B. Arasında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İkili arasında yaşanan arbede sırasınd S.B., kocası Zafer B.’yi bıçakladı. Daha sonra ise sağlık ekiplerini arayarak eşinin bıçağın üzerine düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zafer B., ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Çelişkili ifadeler veren S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sorgusunda kocası Zafer B.’yi bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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