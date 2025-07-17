Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü

        Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

        Orman Bölge Müdürlüğüne ait Gültepe Orman Gözetleme Kulesi tarafından Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Köyde ikamet eden orman personeli Yavuz Yiğit'in koordinesinde yangın ihbarı yapılan 10 kilometre mesafedeki Kumlu Gedik mevkisine tankerle giden köylüler, tırmık ve küreklerle yangın çıkan alanın etrafını çevirerek müdahaleye başladı.

        Daha sonra olay yerine ulaşan arazözlerin desteğiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Köylüler ve orman personelinin yangını söndürmek için verdiği mücadele AA muhabiri tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek

        Benzer Haberler

        Şizofreni hastası kadın, 5 yıl sonra başka bir hastanın daha gözlerini oydu
        Şizofreni hastası kadın, 5 yıl sonra başka bir hastanın daha gözlerini oydu
        Filistinli öğrenci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden birincilikle mezun...
        Filistinli öğrenci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden birincilikle mezun...
        Kütahya'da fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kal...
        Kütahya'da fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kal...
        Kütahya'ya 20 bin kapasiteli hayvan barınağı
        Kütahya'ya 20 bin kapasiteli hayvan barınağı
        Kütahya'da bor fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da bor fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü