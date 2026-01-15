Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Habertürk
        15.01.2026 - 15:07
        Kütahya’da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

        Kürşat A. idaresindeki 43 AF 527 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Özaydın’a (81) çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Özaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Özaydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

