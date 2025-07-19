Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluğu Tesisleri'ndeki şampiyonaya 33 kentten 433 sporcu katılıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, okçuluğun gelecek kuşaklara aktarılması adına şampiyonanın önemli olduğunu belirtti.

Okçuluğun, bir spor branşının ötesinde kültürel miras olduğunu dile getiren Toksöz, şöyle devam etti:

"Federasyon olarak okçuluğun gelecek kuşaklara aktarılması anlamında en çok üzerinde durduğumuz kategori minikler ve yıldızlardır. Pozitif ayrımcılık olarak nitelendireceğimiz bu kategorilerin yarışmalarını keyifle izliyorum. Miniklerimizin yarışmalardaki hırs ve hevesi bizlere daha fazla güç ve heyecan vererek çalışma azmimizi artırıyor. İllerde organizasyonlarımıza verilen desteği gördükçe Türk okçuluğu hak ettiği yerlere gelecektir."