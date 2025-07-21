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        TKDK desteğiyle köye kazandırdıkları tarım aletleriyle ekonomiye katkı sağlayacaklar

        MUHARREM CİN - Kütahya'da merkeze bağlı Dedik köyünde kurulan kooperatifin üyeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan 11,5 milyon lira hibe desteğiyle köylerine modern tarım makineleri kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:15
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        TKDK desteğiyle köye kazandırdıkları tarım aletleriyle ekonomiye katkı sağlayacaklar
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        MUHARREM CİN - Kütahya'da merkeze bağlı Dedik köyünde kurulan kooperatifin üyeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan 11,5 milyon lira hibe desteğiyle köylerine modern tarım makineleri kazandırdı.

        Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki köyde 2023'te kurulan 8'i kadın 30 üyesi bulunan Dedik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla yürütülen Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Mali Yardım Programı kapsamında tarımsal ekipman desteği almak için hazırladıkları projeyle TKDK'ye başvurdu.

        Makine parkı projesini değerlendiren TKDK, 16,5 milyon lira olan proje bedelinin yüzde 70'lik kısmı olan 11,5 milyon lira hibe desteği sağladı.

        Proje kapsamında 2 tanker, 14 römork, 7 ekim makinesi, 4 ot toplama tırmığı, 3 ot ve çayır biçme makinesi, çapa makinesi, 4 kazayağı, 5 pulluk, 4 ilaçlama makinesi, 8 gübre serpme makinesi, 3 dip patlatan, rotovatör, 7 kültivatör, 3 tesviye bıçağı, traktör ön yükleyici, merdane ve biçer döver alındı.

        Kooperatif üyeleri, alınan yeni ekipmanlarla bölgelerindeki tarımsal üretimi artırarak, ekonomiye daha çok katkı sağlamayı hedefliyor.

        Dedik köyünün muhtarı ve kooperatifin yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yeniadam, AA muhabirine, alınan ekipmanlarla köyün dışa bağımlılığının kalmadığını söyledi.

        Yeniadam, alınan bu makineleri üyelere kiralama usulüyle kullandırdıklarını belirterek, "Ekipmanlarla üretimi biraz daha kaliteli yapmak, daha güzel para kazanmak, hayvancılığı daha ileriye taşımak, kendi yemimizi, kendi balyamızı, samanımızı, silajımızı üretmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Hüseyin Yeniadam, köylerin tarımsal faaliyetlerini geliştirmesi için TKDK'nin sunduğu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.

        Tarım ve hayvancılığın gelişmesinin köyden şehre göçü tersine çevireceğini vurgulayan Yeniadam, "Gençlerimizin köye dönerek tarım ve hayvancılığa yönelmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Aslında bu projemizin amaçlarından birisi de köyde tarım ve hayvancılığı kolaylaştırıp göçü tersine çevirmek." diye konuştu.

        Kadın yönetim kurulu üyesi Birgül Berber de İzmir'den köye dönüş yaparak tarım ve hayvancılık yaptığını, TKDK desteğiyle alınan yeni ekipmanlar sayesinde ülkenin üretimine katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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