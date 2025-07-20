Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da karısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, karısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:35 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da karısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, karısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

        Yeni Mahalle'de ikamet eden S.B. ile kocası Zafer B. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B'nin eşini bıçaklayarak yaraladığı öne sürüldü.

        Ağır yaralanan Zafer B, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya’da alevler kontrolden çıktı!
        Sakarya’da alevler kontrolden çıktı!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kütahya'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kütahya'da konuştu:
        Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli...
        Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli...
        Kütahya'da üfürükçü operasyonu; 9 gözaltı
        Kütahya'da üfürükçü operasyonu; 9 gözaltı
        Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başlad...
        Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başlad...
        Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle bü...
        Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle bü...