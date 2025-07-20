Kütahya'da karısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Ağır yaralanan Zafer B, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeni Mahalle'de ikamet eden S.B. ile kocası Zafer B. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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