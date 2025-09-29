Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da aynı apartmanda arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, aynı binada iki gün arayla arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 23:07 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:10
        Kütahya'da aynı apartmanda arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma
        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, aynı binada iki gün arayla arka arkaya çıkan yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Yangın, 27 Eylül Cumartesi günü, Adnan Menderes Yaşam Parkı’nın karşısında bulunan kooperatif bloklarında çıktı. İ.H.K.’ye ait evden yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan müdahalede yangın kontrol altına alınırken, evde mahsur kalan 5 kişide kurtarıldı.

        Olaydan 1 gün sonra aynı apartmanda bu kez H.B.’ye ait dairenin dış kapısının önündeki plastik ayakkabılıkta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

        İ.H.K.’ye ait evde çıkan yangının ardından binada elektrik ve doğalgaz tesisatının tedbir amaçlı kesilmesinin ardından H.B.’nin yaşadığı dairenin önündeki ayakkabılıkta çıkan yangın ekipler tarafından kuşkulu bulundu. Bu kapsamda, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gediz İtfaiye Müdürlüğü, peş peşe çıkan yangınlara ilişkin ‘kundaklama’ şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bina çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

