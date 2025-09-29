Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:06 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:10
        Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kaza, Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Haydarlar köyü yakınlarında meydana geldi. Özgür Ersöz yönetimindeki 43 ACE 472 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak tarlaya savrulan kamyonet, elektrik direğine çarparak durabildi. Ters dönen kamyonetin sürücüsü Özgür Ersöz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ersöz'ün cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

