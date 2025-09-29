Tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Haydarlar köyü yakınlarında meydana geldi. Özgür Ersöz yönetimindeki 43 ACE 472 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak tarlaya savrulan kamyonet, elektrik direğine çarparak durabildi. Ters dönen kamyonetin sürücüsü Özgür Ersöz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ersöz'ün cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.