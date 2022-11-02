Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 BJF 84 plakalı otomobil, ilçe çıkışındaki Hisarcık Kavşağında Sezer S'nin kullandığı CT 43 F52R plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Safiye Korkmaz (75), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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