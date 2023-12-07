Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 14 çocuk hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 14 çocuk hafif yaralandı.

        E.Ö. idaresindeki 43 KM 050 plakalı minibüs, sürücüsünün Bahtılı köyü yol ayrımında aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

        Minibüsün, yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 14 öğrenci, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Servis minibüsünün, Hisarbey köyünden Beyce köyündeki okula taşımalı eğitim öğrencilerini götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Yılmaz: Temel hedefimiz Türkiye´mizin yeni vizyonunu inşa...
        Bakan Yardımcısı Yılmaz: Temel hedefimiz Türkiye´mizin yeni vizyonunu inşa...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Kütahya'da konferansta konuştu:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Kütahya'da konferansta konuştu:
        Kütahya'da emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıl...
        Kütahya'da emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıl...
        Sağlıkçıları rehin alan şizofreni hastası, intihara teşebbüs etti
        Sağlıkçıları rehin alan şizofreni hastası, intihara teşebbüs etti
        Kütahya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı
        Kütahya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı
        Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan ve gübre dağıtımı yapıldı
        Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan ve gübre dağıtımı yapıldı