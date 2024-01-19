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        Kütahya'da 86 bin 929 öğrenci karnelerini aldı

        Kütahya'da eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:31
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        Kütahya'da 86 bin 929 öğrenci karnelerini aldı
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        Kütahya’da eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

        Kütahya Valisi Musa Işın ve diğer protokol üyeleri, Atakent İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

        Öğrencilere kitap hediye eden Vali Işın, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne sevincini birlikte yaşadıklarını söyledi.

        Öğrencilerin tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Işın, "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz yoruldu. Yarıyıl tatilinde tatil yapıp dinlenecekler. 15 gün sonra yeniden okula hazır hale gelip dönecekler. Bu vesileyle öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise Kütahya genelinde resmi ve özel olmak üzere 590 okulda 86 bin 929 öğrencinin karne aldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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