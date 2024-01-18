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        Kütahya'da caddede yaralı bulunan yaşlı adam hastanede öldü

        Kütahya'da bir caddede, başından yaralanmış halde bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:41
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        Kütahya'da caddede yaralı bulunan yaşlı adam hastanede öldü
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        Kütahya'da bir caddede, başından yaralanmış halde bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

        Zafertepe Mahallesi Konuralp Caddesi'nde, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve başından yaralandığı belirlenen İbrahim Saraçoğlu (78), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Yaşlı adamın, caddede yürürken düşme sonucu başını yere çarpmasından dolayı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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