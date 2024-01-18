Kütahya'da caddede yaralı bulunan yaşlı adam hastanede öldü
Kütahya'da bir caddede, başından yaralanmış halde bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya'da bir caddede, başından yaralanmış halde bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.
Zafertepe Mahallesi Konuralp Caddesi'nde, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve başından yaralandığı belirlenen İbrahim Saraçoğlu (78), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın, caddede yürürken düşme sonucu başını yere çarpmasından dolayı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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