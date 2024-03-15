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        Kütahyalı emekli kütüphaneciden okul kütüphanelerine Kur'an-ı Kerim desteği

        Kütahya'da emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, daha önce bağışçıların katkılarıyla kütüphane oluşturulmasına yardım ettiği okulların kütüphanelerine Kur'an-ı Kerim desteğinde bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:00
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        Kütahyalı emekli kütüphaneciden okul kütüphanelerine Kur'an-ı Kerim desteği
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        Kütahya’da emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, daha önce bağışçıların katkılarıyla kütüphane oluşturulmasına yardım ettiği okulların kütüphanelerine Kur’an-ı Kerim desteğinde bulunuyor.

        Birçok ilde kütüphanesi olmayan okullar için bağışçılardan kitap toplayan, 2008'den beri 279 okulda kütüphane kurulmasına öncülük eden Aktürk, "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i olmayan okul kütüphanesi kalmasın" temalı yeni bir projeyi hayata geçirdi.

        Aktürk, AA muhabirine, bağışçılardan gelen 100'ün üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i aracına yükleyerek okul kütüphanelerine götürdüğünü söyledi.

        Hayırseverlerin, bağışçıların kitap desteğinin sürdüğünü belirten Aktürk, "Zaman zaman Kur'an-ı Kerim'ler de geliyor. Gelen Kur'anları, ramazan ayı olması nedeniyle bir proje kapsamında yine okul kütüphanelerimizle, öğrencilerimizle buluşturmaya karar verdik. Bu kapsamda okullarımızı ziyaret ederek idarecilerimiz ve öğrencilerimizle buluşup Kur'an-ı Kerim'leri takdim ediyoruz." dedi.

        Okul idarecileri ve öğrenciler ise kütüphanelerine Kur’an-ı Kerim desteğinde bulunan Aktürk’e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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