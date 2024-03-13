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        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da üzerinde 249,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu otobüs yolcusu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:35
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        Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da üzerinde 249,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu otobüs yolcusu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

        Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde, İran uyruklu yolcu Amir T'nin (53) sırt çantasında 249,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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