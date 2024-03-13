Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

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