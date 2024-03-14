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        Kütahya ve Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kütahya ve Afyonkarahisar'da silahlı kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:22
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        Kütahya ve Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Kütahya ve Afyonkarahisar'da silahlı kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce Kütahya ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.Y, M.P, Y.A, M.Ş, H.H.G, M.A. ile F.Ş. gözaltına alındı.

        Adreslerde, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 2 tabanca parçası ele geçirildi.

        Tabancalardan birinin, evin bahçesinde toprakta gömülü halde bulunduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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