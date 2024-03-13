Kütahya'da karısını bıçakla yüzünden yaralayan kişi tutuklandı

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çiftin bir süredir ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sinan G'nin barışmak için eve gittiği öğrenildi.

İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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