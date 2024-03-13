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        Kütahya'da geçen yıl yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana gelir getirici 130 bin fidanın dikilmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:29
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        Kütahya'da geçen yıl yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana gelir getirici 130 bin fidanın dikilmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'ün Temmuz ayında Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınında çıkan orman yangınında 231 hektar alanın zarar gördüğünü hatırlattı.

        Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Orman İşletme Şefliği bölgesi sorumluluk sahasındaki yangında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışma yapıldığını belirten Dingil, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin orman varlıklarını koruyan ve geliştiren bir kurum olarak yangınla mücadelede olduğu gibi yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları da bizim için büyük önem taşımaktadır. Yangın sonrasında hızla harekete geçilerek 140 hektarlık alanda toprak işleme ve arazi hazırlığı çalışmaları tamamlandı. Özellikle Aydınlar ve Gevrekler köylerine gelir getirilmesi amacıyla farklı türlerde toplamda 130 bin fidan dikilecek. Bu fidanlar arasında fıstıkçamı, badem, incir, ceviz, meşe, akasya ve kara servi gibi birçok tür yer alacak."

        Erdal Dingil, yangın sonrası yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla doğanın tekrar hayata dönmesinin sağlanacağını ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

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