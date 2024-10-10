Iraklı doktorlar Kütahya'da "mikrodalga ablasyon" tekniğini öğrendi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli doktorlar, "mikrodalga ablasyon" olarak adlandırılan yakma tedavisi konusunda Iraklı meslektaşlarına uygulamalı eğitim verdi.

Irak'tan gelen bir grup doktor, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökhan Yavaş ile ekibinin gerçekleştirdiği meme fibroadenomu (iyi huylu meme tümörü) ve paratiroid adenomu (paratiroid bezindeki anormal büyüme) tedavisinde kullanılan mikrodalga ablasyon eğitimine katıldı.

Korkmaz ve Yavaş, konuk meslektaşlarına tiroit nodülleri (tiroit bezleri içinde oluşan anormal yumrular) ve paratiroid adenomunun ameliyatsız tedavisi olarak bilinen mikrodalga ablasyon yöntemini ileri tekniklerle uygulamalı olarak anlattı. Türk hekimler, iki paratiroid hastası, göğüslerinde iyi huylu kitle bulunan iki kişi ile tiroit modülü olan hastayı lokal anesteziyle ablasyon yöntemini uygulayarak tedavi etti.

Prof. Dr. Korkmaz, gazetecilere, Iraklı meslektaşlarına tiroit ve paratiroid adenomu ile meme fibroadenomunun ameliyatsız tedavisiyle ilgili eğitim verdiklerini söyledi.