DPÜ'de "Kütahya Ahiliğinin Temel Taşları Sempozyumu" düzenlendi

Memur Sendikaları (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Ahilik teşkilatında eğer bir esnaf kuralların dışına çıktıysa, ahlakını zedelediyse "pabucunun dama atılıp" ticari hayatının bitirildiğini belirterek insanların ve toplumun sağlığıyla oynayanlara bunun yapılması gerektiğini söyledi.

Kütahya Valiliğinin, Ahilikle ilgili programları kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Mehmet Akif İnan Vakfı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Eğitim-Bir Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi işbirliğinde DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde "Kütahya Ahiliğinin Temel Taşları Sempozyumu" düzenlendi.

Bu sözde Ahiliğin felsefesinin tamamının gizli olduğunu dile getiren Kızıltoprak, "Bir an önce şehadetname alayım, bir an önce ticarete başlayayım gibi hırslara sahip olma, sabırlı ol mesleği bütün inceliklerini öğren. Bu hak ile yap, hile ile yapma. Hilekar olarak düzmece sınav evrakı düzenleyerek başkalarının hakkına girmeden... Bir an önce şu şu ünvanları alacağım diye sakın doğruluktan sapma. Ahilik teşkilatı aynı zamanda bir eğitim öğretim sistemidir ki bugün hayat bir hayat boyu eğitim sürekli eğitim gibi kavramlarla buna tanık oluyoruz." diye konuştu.