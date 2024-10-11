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        DPÜ'de "Kütahya Ahiliğinin Temel Taşları Sempozyumu" düzenlendi

        Memur Sendikaları (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Ahilik teşkilatında eğer bir esnaf kuralların dışına çıktıysa, ahlakını zedelediyse "pabucunun dama atılıp" ticari hayatının bitirildiğini belirterek insanların ve toplumun sağlığıyla oynayanlara bunun yapılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:39
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        DPÜ'de "Kütahya Ahiliğinin Temel Taşları Sempozyumu" düzenlendi
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        Memur Sendikaları (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Ahilik teşkilatında eğer bir esnaf kuralların dışına çıktıysa, ahlakını zedelediyse "pabucunun dama atılıp" ticari hayatının bitirildiğini belirterek insanların ve toplumun sağlığıyla oynayanlara bunun yapılması gerektiğini söyledi.

        Kütahya Valiliğinin, Ahilikle ilgili programları kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Mehmet Akif İnan Vakfı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Eğitim-Bir Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi işbirliğinde DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde "Kütahya Ahiliğinin Temel Taşları Sempozyumu" düzenlendi.

        Yalçın, programda yaptığı konuşmada, gıda güvenliğinin, esnaf ve ticaret ahlakının tartışıldığı bugünlerde Ahilikle ilgili organize edilen sempozyumu bu bakımdan ayrıca önemli bulduğunu dile getirdi.

        Kütahya gibi kadim bir şehirde bu çalışmanın, önemli veriler elde edilerek kitaplaştırılacak olmasının esnaf ve ticaret erbabı ile Ahilik teşkilatına ilham kaynağı olacağını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bugünlerde hepimizin tabiricaizse midesi bulanmış durumda. Ne yiyoruz, ne içiyoruz? İnsan sağlığı, gıda güvenliği konusu bir hukuk meselesi değil aslında, bir ahlak meselesi, bir vicdan meselesi. Domuz eti meselesinden tek tırnaklıya varana kadar... Dolayısıyla 'Nasıl olsa insanlar tüketiyorlar. Nasıl olsa delice bu mekanlara geliyorlar' diyerek bu konuda arka planda bu tip şeyler yapanların deşifre edilmesi, mesleklerinden menedilmesi, diğerlerine de bu anlamda bir önemli bir örneklik teşkil ederek onların da sınırları ve kuralları içinde hareket etmesi konusu son derece önemli. Ahilik teşkilatında eğer bir esnaf kuralların dışına çıktıysa, ahlakını zedelediyse önce onu mecliste yargılayıp daha sonra eğer onun ticari hayatı bitirilecekse pabucunu dama atıyorlar. 'Bitti, bu saatten sonra sen bu işi yapamazsın' deniliyor. Onun için bu tip ahlaksızlık yapanların da pabucu dama atılmalı, toplumun ve insanlığın sağlığıyla oynamamaları sağlanmalıdır."

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Ahiliğin bir mesleki eğitim teşkilatı olduğunu vurguladı.

        Ahiliğin aynı zamanda standartları koruma, üretime ve lisansa sahip olma anlayışı olduğunu ifade eden Kızıltoprak, "Emek ve emekçiye değer vermek bizim akidemizin temel unsurudur. Ticaretin işleyişini, hukukunu ana dilimizle ve kendi insanımızla sürdürme anlayışıdır. Bütün bunları da çalışkanlık ve ahlak ilkelerine temellendirerek yapmalı." dedi.

        Kızıltoprak, Ahi Evran'ın "Sabır ile hak ile bize gelen bizdendir. Hakkıyla çalışıp bizi geçen bizdendir." sözünü hatırlattı.

        Bu sözde Ahiliğin felsefesinin tamamının gizli olduğunu dile getiren Kızıltoprak, "Bir an önce şehadetname alayım, bir an önce ticarete başlayayım gibi hırslara sahip olma, sabırlı ol mesleği bütün inceliklerini öğren. Bu hak ile yap, hile ile yapma. Hilekar olarak düzmece sınav evrakı düzenleyerek başkalarının hakkına girmeden... Bir an önce şu şu ünvanları alacağım diye sakın doğruluktan sapma. Ahilik teşkilatı aynı zamanda bir eğitim öğretim sistemidir ki bugün hayat bir hayat boyu eğitim sürekli eğitim gibi kavramlarla buna tanık oluyoruz." diye konuştu.

        Kütahya Vali Vekili Süleyman Ovalı ve Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Yıldırım ise konuşmalarında, sempozyumun kadim şehir Kütahya'daki Ahiliğe katkı sunacaklarını ifade etti.

        Sempozyumda daha sonra akademisyenler tarafından "Kütahya Ahiliğinin Tarihsel Boyutu", "Kütahya'da Ahiler ve Ahilik Faaliyetleri", "İlçelerde Ahilik ve Sosyal Hayata Etkileri", "Ahiliğin Kültürel ve Mesleki Hayata Yansımaları" başlıklarında sunumlar yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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