Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital oyun salonunda yaptıkları denetimde E.G. (18) ile Y.Y’nin (19) üst aramasında 188 adet sentetik ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, çapraz sorguda bunları H.Ö'den (22) alıp sattıklarını itiraf etti. Bunun üzerine H.Ö. de yakalandı.

        Ayrıca, durdurulan şehirler arası yolcu otobüsündeki aramada A.A'nın çantasında 489,94 gram esrar bulundu. Bu kişi de gözaltına alındı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak tutuklanan şüpheli sayısının 144 olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Tasarladığı dronla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi olan Kütahyalı Doruk birin...
        Tasarladığı dronla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi olan Kütahyalı Doruk birin...
        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe aç...
        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe aç...
        Otomobil, ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı
        Otomobil, ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı
        Kütahya'dan Bosna Hersek'e 60 konteyner gönderildi
        Kütahya'dan Bosna Hersek'e 60 konteyner gönderildi
        Tavşanlılı milli karateciler İtalya'daki dünya şampiyonasında madalya mücad...
        Tavşanlılı milli karateciler İtalya'daki dünya şampiyonasında madalya mücad...
        Kütahya'da, Filistin'e destek yürüyüşü
        Kütahya'da, Filistin'e destek yürüyüşü