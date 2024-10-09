Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital oyun salonunda yaptıkları denetimde E.G. (18) ile Y.Y’nin (19) üst aramasında 188 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çapraz sorguda bunları H.Ö'den (22) alıp sattıklarını itiraf etti. Bunun üzerine H.Ö. de yakalandı.

Ayrıca, durdurulan şehirler arası yolcu otobüsündeki aramada A.A'nın çantasında 489,94 gram esrar bulundu. Bu kişi de gözaltına alındı.