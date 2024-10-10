Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da TEMA gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle meşe palamudu dikti

        Kütahya'da bir anaokulunu ziyaret eden Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, öğrencilerle meşe palamutlarını saksılarda toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da TEMA gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle meşe palamudu dikti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da bir anaokulunu ziyaret eden Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, öğrencilerle meşe palamutlarını saksılarda toprakla buluşturdu.

        Okullarda farkındalık etkinlikleri düzenleyen TEMA Kütahya Temsilciliğine bağlı gönüllüler, Şehit Semih Akyıldız Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Okul bahçesinde öğrencilerle buluşan gönüllüler, doğal yaşam ve TEMA ile ilgili bilgiler aktardı.

        Gönüllüler, öğrencilerle saksılara meşe palamudu dikerek can suyu verdi.

        TEMA Kütahya İl Temsilciliği yöneticisi Nuriye Doğanlar, gazetecilere, Kütahya'daki birçok okulda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Bu etkinliklerde doğaya ve çevreye dikkati çektiklerini belirten Doğanlar, "Çocuklarımıza çevre bilinci verebilirsek dünyada çevre sorunlarının üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Umut yeşertmeye ve geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz." dedi.

        TEMA gönüllüleri etkinlik kapsamında öğrencilerle şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?

        Benzer Haberler

        "Örümcek Adam" ile Kütahyalı teyzenin diyaloğu gülümsetti
        "Örümcek Adam" ile Kütahyalı teyzenin diyaloğu gülümsetti
        Iraklı doktorlar Kütahya'da "mikrodalga ablasyon" tekniğini öğrendi
        Iraklı doktorlar Kütahya'da "mikrodalga ablasyon" tekniğini öğrendi
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Tasarladığı dronla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi olan Kütahyalı Doruk birin...
        Tasarladığı dronla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi olan Kütahyalı Doruk birin...
        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe aç...
        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe aç...
        Otomobil, ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı
        Otomobil, ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı