Kütahya'da TEMA gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle meşe palamudu dikti

Kütahya'da bir anaokulunu ziyaret eden Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, öğrencilerle meşe palamutlarını saksılarda toprakla buluşturdu.

Okullarda farkındalık etkinlikleri düzenleyen TEMA Kütahya Temsilciliğine bağlı gönüllüler, Şehit Semih Akyıldız Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Okul bahçesinde öğrencilerle buluşan gönüllüler, doğal yaşam ve TEMA ile ilgili bilgiler aktardı.

Gönüllüler, öğrencilerle saksılara meşe palamudu dikerek can suyu verdi.