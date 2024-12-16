Kütahya'da akademik ve idari personel görev yaptıkları okulu boyadı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personeli, okulun boya ve badana işlerini yaptı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personeli, okulun boya ve badana işlerini yaptı.
İlçede 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulun boyanma zamanı gelince kolları sıvayan 22 akademik ve idari personel, mesai saatleri dışında gönüllü çalışarak okulun bakımını gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, üniversite tarafından temin edilen 100 kilogram boya ile binanın boya ve badana işleri yapıldı.
DPÜ Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cantürk Caner, gazetecilere, okul personelinin güzel bir dayanışma sergilediğini söyledi.
Caner, boya ve badana işlemlerinin ardından eğitim ortamını daha estetik ve konforlu hale getirdiklerini sözlerine ekledi.
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