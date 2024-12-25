Kütahya'da tır ve otomobile çarpan otobüsün sürücüsü yaralandı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ali Kaymak (54) idaresindeki 43 HO 1186 plakalı özel halk otobüsü, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi yakınında emniyet şeridinde tamir için bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarptı.

Kütahya'da, tamir için emniyet şeridinde bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

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