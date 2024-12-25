Kütahya'da tır ve otomobile çarpan otobüsün sürücüsü yaralandı
Kütahya'da, tamir için emniyet şeridinde bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Kütahya'da, tamir için emniyet şeridinde bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Ali Kaymak (54) idaresindeki 43 HO 1186 plakalı özel halk otobüsü, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi yakınında emniyet şeridinde tamir için bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Kaymak, şoför mahallinde sıkıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince çıkarılan Kaymak, sağlık görevlileri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sırasında özel halk otobüsünde yolcu bulunmadığı öğrenildi.
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