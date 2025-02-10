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        Kütahya'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da trafikten çekme belgeli araçların şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik polisin yaptığı operasyonda, aynı aileden 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:33
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        Kütahya'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da trafikten çekme belgeli araçların şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik polisin yaptığı operasyonda, aynı aileden 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafikten çekme belgeli araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek (change) satıldığı bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Osman Gazi Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, E.Y. (55), A.Y. (32) ve M.Y'yi (30) gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, şüphelilere ait olduğu belirlenen 4 "change" araç bulundu.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

        Öte yandan, gözaltına alınan zanlıların çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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