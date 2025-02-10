Kütahya'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, şüphelilere ait olduğu belirlenen 4 "change" araç bulundu.

Teknik ve fiziki takibin ardından Osman Gazi Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, E.Y. (55), A.Y. (32) ve M.Y'yi (30) gözaltına aldı.

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