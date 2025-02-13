Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan şüpheli tutuklandı
Kütahya'da, eşini tornavidayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kütahya'da, eşini tornavidayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta bir apartmanda kendisinden ayrı yaşayan eşi G.G'yi (46), dün çıkan tartışmada tornavidayla 18 yerinden yaraladığı iddiasıyla yakalanan Y.Y'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı G.G'nin ise Kütahya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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