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        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da, eşini tornavidayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:44
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        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da, eşini tornavidayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta bir apartmanda kendisinden ayrı yaşayan eşi G.G'yi (46), dün çıkan tartışmada tornavidayla 18 yerinden yaraladığı iddiasıyla yakalanan Y.Y'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralı G.G'nin ise Kütahya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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