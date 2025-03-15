Kütahya'da tarihi Hisar Kalesi'nin eteklerindeki bademler çiçeklendi

Kütahya'da, ilkbaharın gelişiyle tarihi Hisar Kalesi'nin eteklerinde bulunan badem ağaçları çiçek açtı.

Kış mevsiminin ardından doğanın canlanmasıyla kentteki çeşitli meyve ağaçları da çiçek açmaya başladı.

Kentin tarihi Hisar Kalesi'nin eteklerinde bulunan ve hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçeklendi.

Kale içinde evi bulunan Sinan Toker, yaptığı açıklamada, doğanın canlanmasıyla birlikte daha çok yaz aylarında kullandığı evinin bahçesinde hazırlıklara başladığını belirtti.

Bahçesine çiçek dikerek çeşitli sebze tohumları ektiğini dile getiren Toker, "İlkbahar müjdesini verdi. Ben de hazırlıklarımı yapıyorum. Bahçemde düzenleme yapıyorum. İnşallah ilerleyen aylarda rengarenk bir çiçek bahçemiz olacak." dedi.

Tarihi kalenin kültür yolunda arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan Aslı Yüksek de baharın gelmesiyle birlikte doğaya çıktıklarını söyledi.

Doğada güzel vakit geçirdiklerini kaydeden Yüksek, "Burada atmosfer, ortam çok güzel. Ağaçlar çiçek açmış ve rengarenk görüntüler oluşmaya başlamış. Böyle bir havayı değerlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.