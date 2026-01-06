Kütahya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Kütahya'da tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Dumlupınar Mahallesi Asya Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ikamet eden Rasim Gümüşçeyrek'ten (46) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısı açılan apartman dairesine girdiklerinde, Gümüşçeyrek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştığı öğrenilen ve ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Gümüşçeyrek'in cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.