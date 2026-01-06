Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Kütahya'da tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Dumlupınar Mahallesi Asya Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ikamet eden Rasim Gümüşçeyrek'ten (46) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısı açılan apartman dairesine girdiklerinde, Gümüşçeyrek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

        Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştığı öğrenilen ve ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Gümüşçeyrek'in cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Tavşanlı Hande Gül Anaokulu öğrencileri "Güvenli Yolculuk" için arka koltuğ...
        Tavşanlı Hande Gül Anaokulu öğrencileri "Güvenli Yolculuk" için arka koltuğ...
        Balıköy Gençyurduspor 2 hafta kala şampiyon
        Balıköy Gençyurduspor 2 hafta kala şampiyon
        Kütahya, gençlik ve spor alanında Türkiye 4.'sü oldu
        Kütahya, gençlik ve spor alanında Türkiye 4.'sü oldu
        Kütahya'da SOGEP kapsamındaki "Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık" projesi tan...
        Kütahya'da SOGEP kapsamındaki "Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık" projesi tan...
        Türkiye'nin 15'inci ÇÖZGEM Birimi Kütahya'da hizmete açıldı
        Türkiye'nin 15'inci ÇÖZGEM Birimi Kütahya'da hizmete açıldı
        Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere "Tohumlu Kalem" s...
        Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere "Tohumlu Kalem" s...