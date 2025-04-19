Kütahya'da bir kişi caddede ölü bulundu

Aynı caddede ikamet ettiği öğrenilen Karaturp'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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